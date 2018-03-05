Большинство страховщиков не отметило всплеска обращений из-за снегопада в Москве

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Анна Назарова. Большинство страховых компаний не зафиксировало роста числа обращений клиентов в связи со снегопадом, который обрушился на Московский регион в минувшие выходные, хотя некоторые из страховщиков все же его отметили, свидетельствует опрос, проведенный агентством "Прайм" среди ведущих российских страховщиков.

В Москве за минувшие выходные в результате продолжительного снегопада выпало порядка 40% месячной нормы осадков. Как сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, обильный снегопад, прошедший в Москве в воскресенье, 4 марта, перебил суточный рекорд 1895 года.

А заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам в воскресенье, что 7-8 марта ожидается очередной снегопад. По его словам, синоптики прогнозируют, что грядущий снегопад и снегопад, прошедший в столице в воскресенье, суммарно принесут около месячной нормы осадков.

СТАТИСТИКА СТРАХОВЩИКОВ

В СК "Согласие" агентству "Прайм" сообщили, что особого всплеска числа обращений в сфере автострахования компания не ощутила, однако, по данным страховщика, в их колл-центр 4 марта поступило 104 обращения, связанных с ДТП от клиентов, застрахованных по каско и ОСАГО.

По данным колл-центра СК "МАКС", минувший снегопад в Москве не обернулся ростом обращений к ним от страхователей. "Всё в штатном режиме", - заявили в страховой компании.

В ГСК "Югория" вообще не поступало обращений. В компании объяснили это небольшой долей рынка в московском регионе (головной офис госстраховщика находится в ХМАО).

"Как и в случае с предыдущим снегопадом в столичном регионе, всплеска обращений страхователей в пункты и центры урегулирования убытков мы не наблюдаем", - добавили в пресс-службе "Росгосстраха".

Там же уточнили, что в единый контакт-центр ПАО СК "Росгосстрах" поступило четыре обращения от клиентов, которые увязывают наступление своего страхового случая с последствиями снегопада: три страхователя с полисами ОСАГО, один — с договором страхования имущества физических лиц.

В "Ингосстрахе" агентству также сообщили, что объем звонков в их контакт-центр существенно не изменился, по сравнению с аналогичными периодами ранее.

Вместе с тем, официальный представитель "АльфаСтрахование" рассказал, что федеральный колл-центр их компании зафиксировал в субботу, 3 марта, в два раза больше звонков за сутки с обращениями о страховых случаях по автострахованию, чем обычно приходится на этот день недели.

"Если в среднем в течение субботы в феврале поступало около от 500 и более звонков с сообщениями о страховых случаях по автострахованию, то 3 марта их было вдвое больше обычного, всего было более 1100 обращений", - уточнил он.

По его словам, в воскресенье ситуация на дорогах также, видимо, складывалась не лучшим образом – число обращений было на 30-40% больше обычного.