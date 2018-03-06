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Выручка Lego сократилась впервые за 13 лет


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Датская компания по производству развивающих игрушек для детей Lego Group по итогам 2017 года сократила выручку на 8,6%, до 34,9 миллиарда датских крон (5,7 миллиарда долларов) с 37,9 миллиарда датских крон (6,3 миллиарда долларов) годом ранее, следует из отчетности компании.

Таким образом, компания зафиксировала снижение показателя годовой выручки впервые с 2004 года, когда была близка к банкротству.

Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 7,806 миллиарда датских крон (1,3 миллиарда долларов), что на 20,5% ниже показателя 2016 года. Операционная прибыль Lego за 2017 год составила 10,359 миллиарда датских крон (1,7 миллиарда долларов), уменьшившись на 20,4% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

"В течение 2017 года выручка от деятельности на развитых рынках снизилась, в основном из-за действий по расчистке складских запасов. Это снижение повлияло на нашу операционную прибыль. Мы также упростили структуру и уменьшили размер компании для удовлетворения текущих бизнес-требований, и эта сложная работа уже завершена", - приводятся в релизе слова главы Lego Group Нильса Кристиансена (Niels B. Christiansen).

Как заявил генеральный директор компании, в течение 2018 года Lego намерена стабилизировать бизнес, продолжая осуществлять выгодные инвестиции, развивать глобальный маркетинг и повышать эффективность.

Датская компания Lego Group была основана в 1932 году, занимается производством одноименных серий развивающих игрушек - конструктора Lego. Штаб-квартира компании располагается в городе Биллунн (Дания).

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