Поставки пшеницы из РФ в Иран могут составить 1,5 млн тонн в год

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Иран могут составить 1,5 миллиона тонн в год, их начало зависит от скорости согласительных процедур, сообщил журналистам министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак.

"Мы надеемся, что по объемам мы выйдем на те показатели, которые раньше были - примерно 1,5 миллиона тонн в год. Что касается начала поставок, это будет зависеть от окончания получения всех разрешений", - сообщил Новак.

"Я должен сказать, что этот контракт выходит за рамки обычного контракта купли-продажи... Мы понимаем, что пшеница, которая есть в России, конечно, должна быть поставлена на рынки других стран. В частности, она будет поставлена в соседние страны, а также страны, которые имеют доступ к Персидскому заливу. Есть, транзит, который будет подготовлен для провоза этой продукции... Иран сможет предоставлять России свою территорию для осуществления экспорта этой продукции в другие страны", - сообщил министр экономики и финансов Ирана, сопредседатель российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Масуд Карбасьян.