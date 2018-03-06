МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сотрудники компании "Шереметьево Безопасность" будут работать в аэропорту Каира, заявил РИА Новости представитель московского аэропорта "Шереметьево".

Ранее во вторник источник в воздушной гавани египетской столицы сообщил РИА Новости, что египетская сторона согласилась на постоянное присутствие экспертов из российской охранной компании для обеспечения безопасности направляющихся в РФ рейсов в Каирском международном аэропорту.

"Сотрудники компании "Шереметьево Безопасность" будут работать в аэропорту Каира", - подтвердил представитель московского аэропорта.

АО "Шереметьево Безопасность", созданное в августе 1998 года, обеспечивает авиационную безопасность в международном аэропорту "Шереметьево". Коллектив организации насчитывает более 2000 сотрудников.