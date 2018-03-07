РСА предлагает считать ущерб по ОСАГО для праворульных машин по старым запчастям

МОСКВА, 7 мар ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) просит Банк России разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО для машин, которые изначально не поставлялись для продажи в России - в том числе для автомобилей с правым рулем, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо РСА, направленное в ЦБ РФ.

Сейчас закон об ОСАГО запрещает использовать старые детали для ремонта всех автомобилей, а также цены на них для расчета выплат в деньгах - использовать можно только новые запчасти, отмечает издание.

Для некоторых праворульных машин новых запчастей сейчас нет и непонятно, какую стоимость детали учитывать при расчете, заявил газете гендиректор "Зетта страхования" Игорь Фатьянов. Как сообщил изданию заместитель гендиректора "Ингосстраха" ings Илья Соломатин, в основном это касается японских машин, для которых в РФ нет новых оригинальных деталей, но есть неоригинальные запчасти или детали, которые можно было бы взять из аварийных машин. По его словам, на доставку оригинальной детали из страны-производителя уходит несколько месяцев, а затягивание сроков выплаты по ОСАГО грозит штрафами, на выплаты у страховщика есть 20 дней, на ремонт - 30 дней.

Устанавливая размер ущерба по ОСАГО, страховщики опираются на единую методику, подготовленную ЦБ еще в 2014 году, пишет газета. Сейчас регулятор работает над ее изменением с участием представителей РСА, по этой методике РСА формирует справочники средней стоимости запчастей, сообщил изданию представитель ЦБ. Однако он не смог сказать, когда регулятор утвердит новую редакцию методики.

Если идея РСА войдет в новую редакцию документа, то эксперту-технику при оценке размера ущерба придется методом наблюдения учитывать стоимость бывших в употреблении запчастей, которые продаются в каждом конкретном регионе, а не пользоваться ценами в справочниках, объяснил газете начальник управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов. По его мнению, это позволит страховщикам не переплачивать и учитывать стоимость более дешевых деталей не худшего качества.

Заместитель гендиректора компании "РЕСО-гарантия" Игорь Иванов считает, что идею РСА нужно распространить не только на "старые и праворульные автомобили", но и на другие машины.