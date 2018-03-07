Чистая прибыль Deutsche Post DHL в 2017 г выросла на 2,8%

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого холдинга Deutsche Post DHL увеличилась за 2017 год на 2,8% по сравнению с 2016 годом, до 2,713 миллиарда евро, говорится в его отчетности.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 2,24 евро против 2,19 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 5,4% - до 60,444 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала 2017 года снизилась менее чем на 1%, составив 837 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,69 евро против 0,7 евро в аналогичном периоде 2016 года. Выручка в четвертом квартале выросла на 4,5%, до 16,109 миллиарда евро.

В 2017 году Deutsche Post DHL Group увеличила выручку во всех подразделениях, несмотря "на отрицательные валютные эффекты", отмечено в релизе.

Deutsche Post со штаб-квартирой в Бонне входит в число крупнейших почтовых предприятий мира. DHL - международная логистическая компания. Основным акционером обеих компаний является Deutsche Post DHL. Число сотрудников группы компаний составляет по итогам 2017 года более 519,5 тысячи человек.