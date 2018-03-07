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AliExpress запускает программу лояльности для российских покупателей‍


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Крупнейший китайский интернет-ритейлер AliExpress намерен до глобальной распродажи, которая намечена на 28 марта текущего года, интегрировать новую программу лояльности в обе торговые площадки, работающие на территории РФ. Речь идет о AliExpress и Tmall, отмечается в сообщении компании.

"Покупатели маркетплейса будут разделены на несколько уровней – серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый, – для каждого из них будут доступны определённые привилегии, включая персонифицированные цены и закрытые распродажи", – поясняет ритейлер.

Ожидается, что в новой программе лояльности статус покупателя будет пересчитываться каждый месяц. При расчетах будут учитываться размер среднего чека, частота покупок, активность пользователя внутри созданной в начале года социальной сети "Клуб шопоголиков" (сюда входят как баллы за комментирование, а также отзывы и более частое посещение установленное на телефон приложения.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании, российских покупателей поделят на четыре уровня – "серебряный", "золотой", "платиновый" и "бриллиантовый". Самый высокий статус - бриллиантовый - даст пользователям возможность экономить до 90% стоимости товара во время закрытых распродаж.

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