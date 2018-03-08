FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

IATA: Объем пассажирских авиаперевозок в мире в январе замедлил рост до 4,6%


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Рост объема мировых пассажирских авиаперевозок в январе замедлился в годовом выражении до 4,6% с показателя декабря прошлого года в 6,2%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Рост оказался самым медленным почти за четыре года, но на результаты повлияли временные факторы, в том числе поздний срок Лунного нового года в Китае (в этом году он праздновался 16 февраля - ред.), а также невыгодное сравнение с прошлогодними данными, когда на конец 2016 - начало 2017 года пришелся резкий скачок пассажирского трафика", - отмечается в сообщении организации.

По данным IATA, наибольший рост показателя в январе зафиксирован в Европе - на 6,4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель вырос на 5,4%, в Латинской Америке - на 5%. Более медленные темпы роста отмечены в странах Северной Америки - на 3,5%, в Африке - на 2,8%, на Ближнем Востоке - на 0,8%.

Кроме того, в январе замедлился рост объема международных пассажирских авиаперевозок - до 4,4% с 6,1% в декабре. Во всех регионах при этом был зафиксирован рост, причем больше всего международный трафик вырос в Латинской Америке (на 7,3%) и в Европе (на 6%). Рост внутренних пассажирских авиаперевозок составил в январе в годовом выражении 5,1%, что ниже показателя декабря в 7%.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в январе вырос на 14,2% в годовом выражении, до 7,6 миллиона человек. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ