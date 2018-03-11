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Общее финансирование развития туризма в 2019-2025 годах в России превысит 387 млрд рублей


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Общий объём финансирования Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма РФ на период 2019-2025 годов составит 387,63 миллиарда рублей, сообщил в воскресенье руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, выступая на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет".

"По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, составляет по оптимальному варианту реализации 387,63 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 69,27 миллиарда рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местные бюджеты - 11,79 миллиарда рублей, внебюджетные средства - 306,57 миллиарда рублей", - рассказал Сафонов.

По его словам, вклад туризма в ВВП РФ с учетом программных мероприятий в 2025 году составит 5,33 триллиона рублей.

Глава ведомства напомнил, что целью программы является создание условий для эффективного развития сферы туризма с увеличением вклада отрасли в ВВП России на 70% к 2025 году.

"Если сейчас доля туризма в ВВП составляет 3,49%, то к завершению планового периода она должна достичь 5,93%. Это возможно только при обеспечении роста объемов услуг внутреннего и въездного туризма темпами, опережающими в два раза темп роста экономики Российской Федерации", - заявил он.

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