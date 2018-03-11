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Ткачев хотел бы, чтобы господдержка АПК составляла 300 млрд руб


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

КРАСНОДАР, 11 мар - ПРАЙМ. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев хотел бы, чтобы господдержка АПК составляла 300 миллиардов рублей, и допустил увеличение объема финансирования с текущих 242 миллиардов при стабильной ситуации в экономике.

"242 миллиарда рублей - бюджет АПК России. Мы хотим 300 (миллиардов рублей - ред.), но если ситуация в экономике будет стабильной, ВВП будет расти, будут другие факторы, мы, безусловно, будем наполнять свой бюджет и в большей степени помогать экономике агропромышленного комплекса нашей страны", - сказал Ткачев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Финансирование госпрограммы развития АПК в 2018 году из бюджета составляет 242 миллиарда рублей. В феврале глава Минсельхоза сообщил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на развитие сельского хозяйства в 2018 году, объем средств может составить 10-30 миллиардов рублей. 

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