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Путин: РФ продолжит поддерживать своих фермеров без нарушений правил ВТО


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

КРАСНОДАР, 12 мар - ПРАЙМ. Россия продолжит курс по поддержке своих сельхозтоваропроиводителей, соблюдая при этом нормы Всемирной торговой организации, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

"Несмотря на все внешние признаки исполнения требований ВТО, на самом деле, очень большой набор инструментов в развитых экономиках применяется для поддержки их собственных товаропроизводителей, и мы будем это делать и в будущем, не нарушая принципов и требований Всемирной торговой организации", - сказал Путин, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"При всем этом наборе, я уверен, что у нашего сельского хозяйства будущее обеспечено и гарантировано", - заключил глава государства.

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