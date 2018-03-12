FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минск продолжает работу с Россельхознадзором по поставкам молока в РФ


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

МИНСК, 12 мар - ПРАЙМ. Белоруссия продолжает работу по урегулированию с Россельхознадзором вопроса о поставках в Россию белорусской молочной продукции, сообщили в понедельник в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.

В свою очередь глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил в понедельник, что Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока, которое поступает в РФ.

"На все претензии Россельхознадзора касательно молока белорусской стороной даются аргументированные ответы. Такая работа ведется", - сказал РИА Новости представитель Минсельхозпрода.

Он также подчеркнул, что в Белоруссии функционирует многоступенчатая система контроля качества молока, как сырья, так и готовой продукции.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ