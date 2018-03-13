СМИ: Hamleys может уйти из России

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Честь магазинов детских товаров Hamleys на территории России могут закрыться или сократят занимаемые ими площади, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Отмечается, что сокращение сети магазинов детских товаров может быть связано с долгами владельца российской франшизы бренда Ideas4retail (Евгений Бутман и Александр Мамут). К структурам компании — АО "Леклерк" и АО "Хэмлис Лубянка" — в настоящее время поданы 24 иска в суд на совокупную сумму 78,57 млн рублей, хотя еще в октябре прошлого 2017 года сумма претензий составляла только 30 млн рублей.

Как рассказали изданию продавцы флагманского магазина Hamleys в Центральном детском мире на Лубянке (Москва), произошло сокращение ассортимента в несколько раз из-за сложных отношений с частью поставщиков. В частности - с Lego. Тем не менее, они заявили, что ждут поступления крупной партии товара уже через неделю.

Собеседник в одной из крупных компаний рынка коммерческой недвижимости в свою очередь рассказал, что магазин Hamleys на Лубянке скоро может закрыться: на его месте откроется "Детский мир". Эту информацию подтвердил источник в одном из конкурентов Hamleys, однако, по словам собеседника "Ъ", этот вопрос еще не решен. Другой источник издания допускает, что магазин Hamleys на Лубянке не закроют, а только сократят площади. Однако другие магазины сети могут быть закрыты.

Сеть Hamleys в России насчитывает десять магазинов, из них шесть - в Москве.