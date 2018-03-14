Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла на 7,9%

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой компании Adidas AG, за 2017 год выросла на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,1 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года увеличилась до 5,38 евро против 4,99 евро в 2016 году. Выручка компании выросла в годовом выражении на 14,8%, составив 21,218 миллиарда евро. По итогам 2017 года выручка компании в России и СНГ упала на 13% в годовом выражении - до 660 миллионов евро, - "из-за непростых потребительских настроений и закрытия дополнительных магазинов в течение года". Квартальный показатель выручки в регионе сократился на 16,2% - до 146 миллионов евро.

Чистый убыток компании в четвертом квартале при этом вырос в 4 раза, составив 41 миллион евро из-за учета единовременного налога в связи с новой налоговой реформой в США. Разводненный убыток на акцию составил 0,2 евро против убытка в 0,03 евро за три отчетных месяца годом ранее. Выручка производителя спортивной одежды и аксессуаров в четвертом квартале при этом увеличилась на 12,4% и составила 5,056 миллиарда евро за счет роста продаж в Северной Америке на 21%.

На 2018 год Adidas прогнозирует рост выручки, скорректированной на валютные курсы, на 10%, ожидает роста продаж в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе в диапазоне 10-99%, в Европе и Латинской Америке - примерно на 5%.

При этом долгосрочный прогноз компании был улучшен. В частности, прогнозный показатель роста маржи операционной прибыли к 2020 году был повышен до 11,5% по сравнению с озвученными ранее 11%. Компания также сообщила, что инициирует многолетнюю программу обратного выкупа акций в размере 3 миллиарда евро к 11 маю 2021 года. Программа будет запущена 22 марта этого года.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.