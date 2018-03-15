Unilever меняет структуру своих подразделений

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров Unilever вносит изменения в структуру своих подразделений, перемещая штаб-квартиры двух из трех основных бизнесов в Лондон и объединяя две холдинговые компании в одну, говорится в пресс-релизе компании.

Штаб-квартира подразделения по производству средств для красоты и личной гигиены (Beauty & Personal Care Division), а также товаров для дома (Home Care Division) будет располагаться в Лондоне, тогда как штаб-квартира бизнеса по производству продуктов питания и напитков (Foods & Refreshment Division) останется в Роттердаме.

На данный момент в Великобритании находятся 7,3 тысячи сотрудников Unilever, 3,1 тысячи - в Нидерландах. Согласно сообщению, их не затронут данные изменения. Компания сохранит листинг на биржах Лондона, Амстердама и Нью-Йорка.

Unilever также создаст новую компанию, объединив холдинговые компании N.V. и PLC в одну, которая будет располагаться в Нидерландах. Структурные изменения подлежат дальнейшему одобрению со стороны акционеров, их реализация ожидается до конца текущего года.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.