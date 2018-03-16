L'Oreal приобрела канадского специалиста по дополненной реальности ModiFace

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. L'Oreal SA сегодня сообщила о покупке канадской компании ModiFace, которая занимается искусственным интеллектом и дополненной реальностью. Стоимость сделки не разглашается, сообщает Dow Jones.

Французская компания пояснила, что эта сделка соответствует ее стратегии по более широкому применению цифровых технологий. Она хочет, чтобы ее косметические бренды пользовались новыми возможностями, которые открываются благодаря инновационным технологиям.

В ModiFace работают около 70 разработчиков. Компания создала приложение для виртуального 3D-макияжа и занимается технологиями для диагностики состояния кожи.

"ModiFace позволит преобразить косметологическую индустрию за счет инновационных услуг. Она поможет нашим клиентам выбирать и пробовать новые продукты", – заявила директор L'Oreal по цифровым технологиям Любомира Роше.

ModiFace войдет в состав подразделения цифровых сервисов L'Oreal. Компания будет по-прежнему базироваться в Торонто, где она и была основана 11 лет назад.