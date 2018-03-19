Россияне в 2017 году потратили на мобильные приложения около $500 млн

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. За прошлый 2017 год россияне потратили на покупку мобильных приложений около $500 млн. Как пишет газета "Коммерсант", это на 40% больше, чем в 2016 году.

Издание отмечает, что Россия вошла в топ-5 стран в мире по наибольшему числу загрузок мобильных приложений, вместе с Китаем, Индией, Соединенными Штатами и Бразилией.

В двадцатку самых популярных приложений в РФ впервые вошло китайское - ShareIt. Это приложение дает возможность обмениваться файлами по Wi-Fi. Но большую часть популярных приложений занимают отечественные.

Первое место - приложение мессенджера WhatsApp. Вторая строчка у российского приложения VK от "ВКонтакте" (владелец - группа компаний Mail.ru). Третье место у мессенджера Viber.

Далее идет банковское приложение "Сбербанк Онлайн" онлайн-классифайд "Юла".