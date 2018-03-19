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Samsung Galaxy S9 подешевел в России на 10 тысяч рублей‍


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Флагманский смартфон корейского производителя Samsung - Galaxy S9 - за один день потерял в цене 10 тысяч рублей.

Как сообщает портал AKKet, при появлении на полках российских магазинов на смартфон Galaxy S9 стоил 60 580 рублей. За последние сутки его цена в магазинах снизилась на 10 тысяч рублей.

По мнению экспертов, такое снижение цены обусловлено тем, что производитель первоначально сильно зависил цену на новинку. Теперь компания хочет привлечь больше покупателей снижением цены.

Помимо флагмана южнокорейский производитель снизил цены и на другие свои смартфоны. Нарпимер, Galaxy S8 сейчас в России можно купить на 38% дешевле, чем на старте продаж.

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