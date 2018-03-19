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Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air: авиакомпания не прекратит полеты и после 20 марта, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации ООО "Азур Эйр" на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года", - отметили в Росавиации.

Azur Air направила в Росавиацию отчет об устранении недостатков >>

Перевозчик подтвердил устранение выявленных ранее замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства (федеральных авиационных правил), указал собеседник агентства.

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