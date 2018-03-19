"Прайм": Скачок цен на бензин 95 в преддверии начала автомобильного сезона

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на все виды моторного топлива в РФ с 12 по 16 марта повысились, следует из данных агентства "Прайм".

В преддверии начала автомобильного сезона был отмечен скачок цен на бензин 95 Класс 5 – самую востребованную марку этого вида топлива. Оптовая цена на бензин 95 Класс 5 взлетела за неделю на 1,876 тысячи рублей за тонну, достигнув 44,723 тысячи рублей за тонну.

Цена на бензин 92 Класс 5 выросла за указанный период на 179 рублей, составив 43,519 тысяч рублей за тонну.

В связи затянувшейся холодной погодой дизельное топливо зимнее Класс 5 подорожало до рекордного значения в 45,269 тысячи рублей за тонну – на 388 рублей больше, чем неделей ранее. Однако по мере потепления и перехода на летний дизель участники рынка ожидают снижения оптовых цен на это вид автомобильного топлива.



