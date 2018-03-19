ФАС обнаружила незаконное использование товарного знака Zara в РФ

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила "Первую Управляющую Франчайзинговую компанию", а также еще двух российских индивидуальных предпринимателей в незаконном использовании товарного знака Zara (принадлежит корпорации Inditex), сообщает ведомство.

"Индивидуальные предприниматели использовали на вывесках магазинов одежды словесное обозначение ZARA CITY, сходное до степени смешения с вывесками магазинов ZARA", - говорится в сообщении.

Кроме того, ООО "Первая Управляющая Франчайзинговая компания" приобрело и использовало исключительные права на словесное обозначение ZARACITY, похожее на товарный знак Zara, правообладателем которого является испанская корпорация Inditex.

Нарушителям грозит штраф более 300 тысяч рублей, добавляется в сообщении.