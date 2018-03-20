СМИ: Fix Price планирует провести IPO

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Владельцы сети магазинов фиксированных цен Fix Price хотят привлечь деньги на развитие сети, подумывая провести IPO или частное размещение бумаг, пишет "Коммерсант".

В случае частного размещения речь будет идти о 10%. На IPO может быть продано до 25% акций Fix Price.

По данным издания, возможные варианты уже обсуждаются с инвесторами.

"Пока это просто встречи для знакомства, данных о скором выходе компании на биржу у меня нет", - отметил один инвестиционный банкир в беседе с газетой.

Еще один собеседник рассказал, что первоначально размещение планировалось делать на Лондонской фондовой бирже (LSE), однако кризис в двусторонних отношениях Москвы и Лондона может перенести его на Московскую биржу.