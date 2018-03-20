Lada Vesta получила престижную премию Marcus в Австрии‍

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский автомобиль концерна "Автоваз" Lada Vesta получил премию ежегодную премию Marcus в Австрии‍, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

Российский автомобиль с двигателем 1,6 л стал победителем в номинации "Экономическая привлекательность" в категории "Компактный класс".

Всего группа экспертов ÖAMTC оценила 49 моделей машин, которые появились на австрийском рынке за прошлый 2017 год.

В этом году победителями в номинации "Экономическая привлекательность" стали следующие машины:

В категории "Микроавтобус" премию получила корейский автомобиль KIA Picanto 1,0 MPI Neon, в категории "Компактный класс" - российская Lada Vesta с двигателем 1,6 литра, лидером "Среднего класса" - стал Renault Grand Scenic Energy DCI 110 Zen.

Лучшим "Компактным внедорожником и кроссовером" стала корейская модель KIA Stonic 1,25 MPI ISG и испанский автомобиль Seat Arona 1.0 Ecotsi Reference. Лучшим "Большим внедорожником и кроссовером" стал Peugeot 5008 1,6 Bluehdi 100 s&s. Первым в категории "Роскошный класс" стал Land Rover Range Rover Velar 2,0 diesel.

Австрийская премия Marcus известна тем, что эксперты в процессе принятия решений в первую очередь исходят из интересов покупателей. "Для нас существует два основных критерия для покупки: экономическая эффективность и безопасность. Поэтому Marcus позиционирует себя как объективная фактическая оценка автомобиля", - прокомментировал результаты распределения мест директор ÖAMTC Оливер Шмерольд.