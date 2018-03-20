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Продажи китайских автомобилей в России в феврале выросли на 17%‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи автомобилей китайских производителей в России в феврале выросли на 17%, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

В феврале текущего года продажи новых китайских авто составили 2 349 штук. Рост составил 17% по отношению к февралю прошлого 2017 года.

Лидером среди китайских производителей на рынке РФ по-прежнему остается Lifan. На долю этого бренда приходится почти 50% от всего объема продаж в РФ. В феврале было продано 1 123 машины, это на 3% ниже результата прошлого года.

Второе место - у китайского бренда Chery: за февраль было продано 428 новых авто, рост к прошлому февралю - +29%.

На третьем месте оказался бренд Zotye. У него продажи авто составили 166 единиц, что сразу в 3,9 раза больше, чем в прошлом аналогичном периоде. Из топ-3 вылетел Haval, его результат составил 155 штук, рост был 29%.

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