В России резко упали цены на все модели iPhone

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Средние цены на все модели смартфонов американской корпорации Apple iPhone упали в России, свидетельствуют результаты анализа сервиса бесплатных объявлений "Юла".

отмечается, что сильнее всего подешевел флагманский смартфон - Apple iPhone X. Телефон потерял в цене 31%: сейчас его можно купить на территории России 61 110 рублей.

Упали цены и на более старые модели iPhone - 4s, 4 и 3g. С начала текущего 2018 года эти гаджеты подешевели на 9,13 и 26%. Меньше всего потерял в цене iPhone 8 - только 6%; его можно купить в среднем за 41 848 рублей.

Отмечается, что в среднем с начала текущего года весь модельный ряд iPhone потерял в цене около 10%.

Что касается объема продаж, то самым популярным у россиян телефон Apple в этом году стал iPhone 5s: это каждый третий проданный в России телефон компании, его можно купить 19% дешевле.