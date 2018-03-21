КНР в ответ на ввод пошлин США готовит новые тарифы на американский сельхоз экспорт

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пекин готовит ответ на новые ввозные пошлины США на сталь и алюминий, нацеленный против американского сельхоз сектора, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможности начала торговой войны.

По словам источников, Китай может повысить сборы на ввоз в страну американских сои, сорго и живых свиней. Эти меры могут ударить по жителям фермерских штатов США, которые составляют основу электората Трампа, отмечает газета.

Власти КНР одновременно рассматривают возможность снижения некоторых ограничений на инвестиции в фондовые и страховые компании, чтобы избежать роста напряженности в торговых отношениях с США. Этот вариант ответных действий может быть пересмотрен в зависимости от дальнейших шагов Вашингтона.

"Любой ответ Китая на новые американские пошлины будет взвешенным и пропорциональным", - заявил газете неназванный китайский чиновник.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила в среду, что Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но если Пекин втянут в такую "войну", то он не испугается, а примет необходимые ответные меры для обеспечения защиты своих интересов.