Рост оборота ритейла РФ в феврале продолжил замедляться до 1,8%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в феврале 2018 года увеличился на 1,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2265,8 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Таким образом, показатель продолжил замедлять свой рост по сравнению с январем, когда оборот ритейла вырос на 2,8% и декабрем 2017 года, когда он увеличился на 3,1% в годовом выражении. Розничные продажи в стране в феврале по сравнению с январем снизились на 2,6%.

В феврале оборот розничной торговли на 94% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6%. В феврале прошлого года - 93,5% и 6,5% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,7%, непродовольственных товаров - 51,3%. В феврале прошлого года - 48,5% и 51,5% соответственно.