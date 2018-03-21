Ввод жилья в России в январе-феврале вырос на 25%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-феврале 2018 года вырос на 24,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 10,2 миллиона квадратных метров, говорится в материалах Росстата.

"В феврале 2018 года построено 67,9 тысячи новых квартир, в январе-феврале 2018 года - 138,5 тысячи новых квартир", - сообщается в них.

При этом объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в январе-феврале не изменился к аналогичному периоду прошлого года и составил 705,1 миллиарда рублей.