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Чистая прибыль "М.Видео" по МСФО в 2017 г выросла на 25%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "М.Видео", крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева), в 2017 году по МСФО увеличилась на 25,4% по сравнению с показателем 2016 года и составила 6,954 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка ритейлера в прошлом году составила 198,197 миллиарда рублей, увеличившись на 8,2% в годовом выражении. Валовая прибыль выросла на 8,4%, до 46,527 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 22,4%, до 8,18 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 14% - до 11,794 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA - до 6% против 5,6% по итогам 2016 года.

"М.Видео" сохранила лидерские позиции на рынке бытовой техники и электроники России - доля компании достигла 17,1%. В отчетном периоде компания смогла значительно нарастить долю на онлайн рынке до рекордных 14,1% с 11,3% в 2016 году", - отмечает компания.

"М.Видео" - крупнейшая по объему продаж бытовой техники и электроники розничная сеть в России. Компания работает на рынке с 1993 года. На конец декабря 2017 года ее сеть насчитывала 424 гипермаркета в 169 городах РФ. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера, пакет был приобретен в 2017 году у президента "М.Видео" Александра Тынкована и его партнеров.

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