ФАС возбудила против "Шерметьево" дело из-за дискриминации таксопарков

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении аэропорта "Шереметьево" из-за дискриминации таксопарков, сообщает служба.

Ранее, 20 марта, ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении аэропорта "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков.

Глава ФАС Игорь Артемьев в декабре прошлого года сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси, вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы.

"Аэропорт ("Шереметьево" - ред.) отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам. Это второе дело по дискриминации такси в аэропортах МАУ (московского авиаузла – ред.)", - сообщает служба.

В конце января Артемьев заявил, что аэропорты в ближайшее время должны решить вопрос с доступом такси на свою территорию, иначе ведомство возбудит антимонопольные дела "с большими штрафами". 15 марта Артемьев уточнил, что ведомство уже фактически находится в процессе возбуждения антимонопольных дел.