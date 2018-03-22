FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС возбудила против "Шерметьево" дело из-за дискриминации таксопарков


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении аэропорта "Шереметьево" из-за дискриминации таксопарков, сообщает служба.

Ранее, 20 марта, ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении аэропорта "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков.

ФАС возбудила дело против "Домодедово" из-за дискриминации таксопарков

Глава ФАС Игорь Артемьев в декабре прошлого года сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси, вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы.

"Аэропорт ("Шереметьево" - ред.) отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам. Это второе дело по дискриминации такси в аэропортах МАУ (московского авиаузла – ред.)", - сообщает служба.

В конце января Артемьев заявил, что аэропорты в ближайшее время должны решить вопрос с доступом такси на свою территорию, иначе ведомство возбудит антимонопольные дела "с большими штрафами". 15 марта Артемьев уточнил, что ведомство уже фактически находится в процессе возбуждения антимонопольных дел.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ