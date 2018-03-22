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СМИ: США подадут иск в ВТО против Китая


Компании / Потребительский рынок

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. США подадут иск во Всемирную торговую организацию против Китая за предполагаемые нарушения международного законодательства по торговле, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области против Китая, сообщил Белый дом. Запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая". Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям". Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.

Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.

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