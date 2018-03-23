Чистая прибыль Nike за 9 месяцев 2017-18 фингода упала в 4 раза

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам девяти месяцев 2017-18 финансового года, завершившегося 28 февраля, сократил чистую прибыль в годовом выражении почти в 4 раза, до 796 миллионов долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде опустилась до 0,48 доллара против 1,91 доллара годом ранее. Выручка компании за девять месяцев при этом увеличилась на 4% в годовом выражении, составив 26,608 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала Nike получила чистый убыток в 921 миллион долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в 1,141 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,57 доллара против прибыли годом ранее в 0,68 доллара. Выручка компании за три месяца выросла на 7% в годовом выражении, составив 8,984 миллиарда долларов.

Nike отмечает, что увеличение выручки за квартал связано с ростом показателя в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке (APLA) - рост выручки за третий квартал составил здесь 11%, а также в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) - на 9%. Компания ожидает, что в четвертом квартале рост выручки составит 7-9%.

Компания поясняет, что слабые результаты по прибыли стали следствием выплаты, связанной с принятием в США налоговой реформы в декабре 2017 года, выплата составила 2 миллиарда долларов. В релизе отмечается, что данная сумма является предварительной, которая будет уточнена. Влияние этих издержек на разводненную прибыль одной акции оценивается в 1,25 доллара. Без учета этой выплаты, таким образом, разводненная прибыль за третий квартал составила 0,68 доллара, что выше прогноза аналитиков в 0,53 доллара.

Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).