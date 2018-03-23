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AB InBev и Efes объединяют свои подразделения в России и на Украине


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev и турецкая Anadolu Efes заключили соглашение об объединении своих подразделений в России и на Украине, говорится в релизе компаний.

"Дочка" Efes, Efes Breweries International N.V., переведет 99,999% своих акций АО "Пивоварня Москва-Эфес" новому созданному подразделению AB InBev Efes B.V. со штаб-квартирой в Нидерландах. В свою очередь, компания AB InBev переведет через свое дочернее предприятие AB InBev Western European Holding B.V. все российские и украинские активы в AB InBev Efes. Компании AB InBev и Efes будут владеть по 50% в данном подразделении.

Согласно сообщению, компании уже получили необходимые одобрения регуляторов в обеих странах. Завершение сделки ожидается в течение марта 2018 года.

После того, как сделка будет закрыта, объединенная компания будет консолидирована в финансовой отчетности Anadolu Efes. Генеральным директором компании будет назначен глава бизнес-подразделений AB InBev в России и на Украине Дмитрий Шпаков, сообщала ранее Anadolu Efes.

AB InBev и Anadolu Efes в августе прошлого года сообщили о намерении объединить свои бизнесы на территории РФ и Украины. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ в октябре 2017 года.

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