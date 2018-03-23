МКБ потребовал в суде банкротства пяти структур автодилера Genser

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявления Московского кредитного банка (МКБ) о банкротстве пяти структур крупного российского автодилера Genser, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Все пять заявлений поступили в столичный арбитраж 22 марта. Даты их рассмотрения пока не назначены. Должниками указаны компании "Дженсер-финанс", "Дженсер Ясенево", "Дженсер сервис Ю4", "Дженсер ЮЗ" и "Дженсер сервис С2".

Кроме того, арбитраж Москвы 21 марта принял заявление банка "Российский капитал" о банкротстве ООО "Дженсер сервис".

В конце ноября прошлого года Сбербанк SBER объявил об успешной реструктуризации кредитного портфеля Genser. Однако в конце ноября 2017 - начале марта 2018 года ряд банков-кредиторов Genser, включая ВТБ, МКБ и "Российский капитал", заявили о намерениях обанкротить автодилера. Его долговая нагрузка, по разным оценкам СМИ, составляет около 12 миллиардов рублей.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров компании с кредиторами, 16 марта сообщил, что проблемы Genser вызваны отказом в допфинансировании от ВТБ и банка "Союз" после реструктуризации кредитного портфеля в конце прошлого года.

Между тем, автодилер уже лишился ряда контрактов с брендами, среди которых Datsun, Audi и Volvo. С марта компания закрыла отдел продаж новых автомобилей в Москве.