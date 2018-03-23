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Рост акцизов на сигареты в РФ с июля может повысить цену пачки на 4%


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Рост акцизов на сигареты в РФ с июля 2018 года при прочих равных условиях приведет к увеличению цены за пачку сигарет в среднем на 3,6 рубля, или на 4%, а вклад повышения акцизов в годовую инфляцию может составить 0,05 процентного пункта, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП).

"С 1 июля 2018 года ожидается рост акцизов на сигареты на 8,2%, что при прочих равных условиях приведет к увеличению цены за одну пачку сигарет в среднем на 3 рубля 61 копейку, или на 4%. Вклад в годовую инфляцию составит около 0,05 процентного пункта", - говорится в докладе.

При этом, по оценке регулятора, доля акциза на табачную продукцию в потребительской цене товара в 2017 году составила 48,9%.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 июля 2018 года увеличатся на 10% - до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук с 1,562 тысячи рублей. С начала года в стране уже выросли, в частности, акцизы на сигары (до 188 рублей за штуку с 171 рубля) и на табак (до 2,772 тысячи рублей за килограмм с 2,52 тысячи рублей).

 

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