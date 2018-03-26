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Uber продал часть азиатского бизнеса сингапурскому конкуренту


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Американская международная компания Uber Technologies Inc. договорилась продать часть своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту – базирующейся в Сингапуре технологической компании Grab, пишут агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров о покупке активов.

Сами компании Grab и Uber эту информацию не комментируют.

Агентства отмечают, что Uber продаст ту часть бизнеса, который он ведет в Азии, в том числе - Uber Eats.

Сумма сделки не раскрывается.

Компания Grab работает городах и странах Азии: Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением по вызову такси этой компании пользуются свыше 86 млн человек в азиатском регионе.

Напомним, что в феврале текущего года закрыли сделку Uber и российское "Яндекс.Такси" по слиянию бизнеса компаний на территории Российской Федерации, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой объединенной компании "Яндекс" владеет 59,3% акций, Uber – 36,9%. Объем инвестиций американской Uber в новую структуру составил $225 млн, "Яндекса" – $100 млн.

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