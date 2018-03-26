Российский рынок LCV в феврале поднялся на 6-е место в Европе

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе, обогнав такие страны, как Бельгия и Нидерланды, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

За февраль в России было продано 7 770 новых малотоннажных грузовых автомобилей. Это на 9,3% больше, чем в феврале прошлого 2017 года.

Первое место на рынке LCV в странах Европы остается у Франции, там было продано 35 714 новых авто этой категории, рост составил 3,5%.

Второе место - у Германии. В этой стране было продано 19 937 авто, рост к февралю прошлого года - 8.8%.

Третье место - у Испании. Тут реализовали 17 259 коммерческих авто, рост - 18,1%.

Четвертое и пятое места - у Италии и Великобритании. Было продано 14 550 и 14 135 авто соответственно.

Всего за февраль в странах Европы было продано 149 028 коммерческих авто, рост составил 5,6% к показателям прошлого года.