"Ростелеком" планирует сократить 20% розничных точек

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Государственный оператор связи "Ростелеком" хочет сократить пятую часть салонов своей розничной сети, пишет "Коммерсант" со ссылкой на первого вице-президента компании Владимира Кириенко.

Как рассказал собеседник издания, госоператор определил свой целевой размер для розничной сети. Число розничных салонов будет сокращено с чуть менее 1 тысячи штук до 800.

По словам Кириенко, главным розничным форматом для оператора связи станут небольшие офисы площадью в 40-50 квадратных метров, а также флагманские салоны и точки продаж в торговых центрах.