FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Функция оплаты товаров и услуг появилась в мессенджере WhatsApp


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp добавил к услугам своих пользователей новую функцию, при помощи которой можно производить оплату покупок услуг и товаров, пишет портал Deita.ru

Отмечается, что пользователи WhatsApp смогут оплачивать различные товары и услуги при помощи QR-кода. Эта возможность была реализована разработчиками в последнем обновлении мессенджера.

Для активации возможности оплаты посредством приложения мессенджера пользователям необходимо зайти в меню "настройки", найти раздел "платежи" и выбрать вариант "новый платеж". После этого будет необходимо запустить камеру, которая просканирует QR-код товара.

Поясняется, что в бета-версии мессенджнра есть одно ограничение. Эта функция будет работать только на тех территориях, где ранее была запущена платежная система мессенджера. Однако разработчики ПО пообещали, что скоро платить посредством приложения WhatsApp можно будет по всему миру.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ