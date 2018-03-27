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Чистая прибыль H&M за I квартал 2017-2018 фингода снизилась в 1,8 раза


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей мировой розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, завершившегося 28 февраля, сократилась в 1,8 раза - до 1,372 миллиарда шведских крон (около 167 миллионов долларов), говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 0,83 кроны (0,1 доллара) против 1,48 кроны (0,16 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Продажи компании, включая НДС, выросли на 7,54%, до 54,37 миллиарда крон (6,13 миллиарда долларов). Продажи без НДС снизились на 1,7% по сравнению с первым кварталом предыдущего фингода, составив 46,181 миллиарда крон (5,6 миллиарда долларов).

Продажи H&M в России (с учетом НДС) по итогам отчетного периода увеличились на 9% - до 1,195 миллиарда крон (145,6 миллиона долларов).

Компания отмечает, что после запуска в середине марта прошлого года онлайн-магазин в Индии показал хорошие стартовые продажи. Запуск продаж продукции H&M и H&M Home (дизайн и интерьер дома) на популярной в Китае платформе онлайн-продаж Tmall в марте также "превзошел все ожидания".

Во второй половине 2018 года компания планирует выйти на новые для себя рынки Украины и Уругвая.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др. За прошедший отчетный период Н&М открыла четыре новых магазина сети. Общее количество магазинов сети по итогам первого квартала, таким образом, составило 4,743 тысячи.

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