Суд Киева по требованию Roshen запретил копировать упаковку и название "Киевского торта"

КИЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Хозяйственный суд Киева запретил компаниям ООО "Беллария" и ООО "Ашан" Украина Гипермаркет" использовать название, а также дизайн упаковки "Киевский торт" и "Киевский", признав нарушения прав интеллектуальной собственности компании Roshen, говорится в решении суда.

"Запретить ООО "Беллария" и ООО "Ашан" Украина Гипермаркет" осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента "Киевский торт" и/или "Киевский" и графических элементов выполненных в виде листьев каштана", - говорится в решении суда.

Как сообщается в решении суда, использование названия и элементов упаковки "Киевского торта" нарушает права интеллектуальной собственности Roshen на товарный знак.

В конце минувшего года антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на восемь тысяч долларов ПАО "Киевхлеб" за использование упаковки для торта, похожей на упаковку дочернего предприятия Roshen.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло - продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Ранее в России арестовали имущество липецкой фабрики компании на 1,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о хищении из бюджета РФ 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС.