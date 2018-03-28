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Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов‍ в 2017 г


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россиянам за прошлый 2017 год списали более 2,2 трлн рублей долгов. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП), это на 16% больше, чем в 2016 году.

Как рассказали изданию эксперты, рост числа прекращенных дел о взыскании связан с ростом кредитования в стране, а также с падением реальных доходов населения и низкой эффективностью работы судебных приставов.

Службе приставов большая нагрузка не позволяет тратить много времени по каждому конкретному делу, поэтому проще массово закрывать судебные производства по ним.

В настоящее время в 90% случаев с граждан РФ полностью снимается долговое бремя, отметили в службе.

"Приставы не смогли взыскать в прошлом году 2,2 трлн рублей из-за отсутствия средств у должников. Поэтому было закрыто 16,9 млн исполнительных производств на эту сумму", - пишет издание.

В 2016 году ФССП закрыла 14,3 млн дел на общую сумму в 1,9 трлн рублей.

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