РСПП: Ритейлеры могут потерять миллиарды из-за запрета возвратов продуктов

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Товарооборот крупнейших российских торговых сетей в случае запрета возврата поставщикам продуктов, которые не были проданы за определенное время, может снизиться на сотни миллиардов рублей, пострадает также и капитализация компаний, говорится в письмах, которые Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минпромторг, Госдуму и аппарат правительства.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение условия о возврате.

Председатель комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку Сергей Галицкий (основатель и до недавнего времени - основной владелец "Магнита" MGNT, одного из крупнейших российских ритейлеров) в своем письме президенту союза Александру Шохину сообщил, что, по мнению членов комиссии, концепция законопроекта нуждается в существенной переработке.

"В результате принятия поправок торговые сети могут потерять свою привлекательность для потребителей с точки зрения ассортимента и своевременного наличия продукции на полках. По оценкам экспертов, товарооборот для топ-5 торговых сетей может снизиться на 300-400 миллиардов рублей в год, чистая выручка сократится в среднем на 5-7%", - говорится в письме.

"При этом вырастут потери на 4%, что окажет существенное негативное влияние на инвестиционную привлекательность сектора и приведет к снижению рыночной капитализации крупнейших компаний на 15-20%", - добавляет Галицкий.

В свою очередь письма РСПП за подписью самого Шохина, в которых повторяются эти тезисы, были направлены статс-секретарю, замглавы Минпромторга РФ Виктору Евтухову, главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину и директору департамента агропромышленного комплекса правительства РФ Ирине Антехиной. Копии писем имеются в распоряжении РИА Новости.

ЕДИНОГО МНЕНИЯ НЕТ

Необходимость переработки концепции законопроекта, по мнению РСПП, заключается в том, что она в недостаточной степени учитывает многообразие видов продуктов, способов их производства, логистику поставок и интересы различных производителей, предприятий торговли и потребителей.

РСПП также напоминает, что в феврале Минпромторг РФ провел опрос в регионах, итоги которого показали, что у респондентов нет единого мнения по вопросу возвратов. "Среди поставщиков есть как те, кто не использует модель возвратов продукции и выступает за запрет, так и значительное число тех, кто использует модель возвратов (поставщики мясной гастрономии, молочных продуктов, кондитерских изделий)", - отмечается в письме.

По мнению союза, такие поставщики не поддерживают идею законодательного запрета, поскольку для них это означает сокращение ежедневных объемов и рентабельности производства, рабочих мест, а также уменьшение плана годового выпуска продукции, увеличение стоимости транспортных услуг в связи с возрастающей частотой поставок.

"Снижение товарооборота для поставщиков окажется сопоставимо с потерями торговых сетей. Важно, что среди поддержавших идею запрета возвратов поставщиков есть те, которые считают, что вопрос должен быть урегулирован в рамках переговорного процесса между торговыми сетями и поставщиками", - подчеркивает РСПП. Существующий запрет навязывания условий о возврате продуктов союз считает достаточным.

Кроме того, РСПП указывает, что многие участники рынка едины во мнении, что более эффективным и менее затратным является применение механизмов саморегулирования.

По оценке комиссии союза, сейчас проблема возвратов не имеет глобального характера: возврат предприятиями торговли остатков нереализованной пищевой продукции поставщикам составляет в среднем менее 1% от общего объема поставленной продукции.

В письмах в Минпромторг и департамент правительства РСПП просит учесть замечания своей комиссии при подготовке официального отзыва кабинета министров на проект федерального закона. В письме главе комитета Госдумы Кашину РСПП пишет, что "проект федерального закона ... не может быть поддержан".