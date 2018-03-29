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X5 Retail увеличила чистую прибыль по МСФО в IV квартале в 2,2 раза


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в четвертом квартале 2017 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,419 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA ритейлера в октябре-декабре увеличилась на 4,6% и составила 24,084 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 23%, до 361,705 миллиарда рублей.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Общее количество магазинов компании на конец декабря 2017 года достигло 12,121 тысячи. Основным акционером ритейлера является "Альфа-групп" (владеет 47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.

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