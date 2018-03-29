МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Санкт-Петербург впервые обогнал Москву по объему инвестиций в недвижимость: половина сделок с целью вложения в недвижимость на территории РФ в первом квартале текущего года прошла в северной столице, сообщает международная консалтинговая компания JLL.

"В первом квартале 2018 года доля города в страновом объеме сделок составила 50% против 22% за аналогичный период годом ранее. В абсолютных цифрах показатель Северной столицы вырос более чем вдвое – со 172 миллионов долларов до 361 миллиона долларов соответственно", — цитирует РИА Новости сообщение JLL.

Северная столица стала лидером по объему сделок впервые за всю историю этого рынка.

Доля столицы в страновом объеме сделок снизилась с 61% до 44%. По мнению аналитиков JLL , высокая доля Санкт-Петербурга сохранится в общем объеме инвестиций в текущем 2018 году.

Большая доля вложений в первом квартале года в стране пришлась на сектор торговой недвижимости, это 33% от всего объема. JLL отмечает, что это произошло из-за мультирегиональной сделки по покупке 12 магазинов ритейлера стройматериалов K-Rauta сетью Leroy Merlin.

Доля офисного сектора составила 29% от всего объема.