Глава российского AliExpress в мае покинет свой пост

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава российского AliExpress (входит в китайскую группу Alibaba) Марк Завадский уходит из компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress.

По словам представителя компании, Завадский покинет свою должность в середине мая. "Отдельно компания отмечает его многолетний вклад в развитие и локализацию площадки", - добавили в AliExpress.

AliExpress (входит в Alibaba Group) - китайская площадка онлайн-торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), AliExpress имеет наибольшую аудиторию среди всех интернет-магазинов, торгующих в России. В частности, количество отправлений компании в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.