Число мобильных абонентов в РФ в 2017 г незначительно снизилось

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Количество абонентов сотовой связи (число активных sim-карт) в России в 2017 году составило 255,41 миллиона, незначительно снизившись по сравнению с 2016 годом (255,59 миллиона), говорится в отчете аналитической компании AC&M Consulting.

Уровень проникновения сотовой связи в России в минувшем году, как и в 2016 году, составил 179%. Наибольшая доля чистых подключений в 2017 году пришлась на Tele2 - 87%.

По итогам 2017 года абонентская база МТС MTSS в России составила 78,3 миллиона пользователей, сократившись за год на 2,1%; доля оператора на российском рынке сотовой связи по итогам года составила 31%. "Мегафон" MFON, чья доля рынка составила 29%, на конец года обслуживал 75,445 миллиона абонентов в России - это на 0,2% меньше, чем в 2016 году. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), занимавший 23% российского рынка, снизил свою абонентскую базу на 0,3% - до 58,16 миллиона пользователей.

Tele2 на конец 2017 года обслуживал 40,6 миллиона абонентов, что на 4,1% больше, чем в 2016 году. Доля оператора на российском рынке по итогам года составила 16%.

В Москве число абонентов сотовой связи в 2017 году выросло на 2,8% - до 45,881 миллиона пользователей; уровень проникновения увеличился до 247% с 240%. В Санкт-Петербурге в конце 2017 года насчитывалось 16,451 миллиона абонентов сотовой связи - на 4,2% больше, чем в 2016 году (уровень проникновения вырос до 249% с 239%). В регионах число абонентов сократилось на 1,1% - до 193,078 миллиона, а уровень проникновения - до 164% с 166%.