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ФАС получила информацию от ОНФ о возможном сговоре фармпредприятий в Краснодарском крае


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

 

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила информацию от Общероссийского народного фронта (ОНФ) о возможном сговоре фармпредприятий в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Информация поступила, проводим проверки", - сказали в ФАС.

Ранее в четверг пресс-служба ОНФ сообщила, что движение выявило в Краснодарском крае сговор четырех фармацевтических предприятий на монопольную поставку лекарств в медучреждения, на которой они уже заработали почти 36 миллиардов рублей.

Речь идет о четырех организациях: "Фармсервис", "Фармцентр", "Севастопольфармация" и ГУП Краснодарского края "Кубаньфармация". По утверждению ОНФ, с 2012 года они заключили 59,398 тысячи контрактов на поставку фармпродукции (в основном, лекарств) в медучреждения края на сумму 35,9 миллиарда рублей.

Со ссылкой на координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетта в ОНФ заявили, что предприятия якобы договорились удерживать цену на торгах на одном уровне.

 

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