"О`Кей" не планирует продавать свои гипермаркеты

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Группа компаний "О`Кей", крупный российский ритейлер, не планирует продавать свои гипермаркеты - это ключевой бизнес для ритейлера, который он продолжит развивать, заявил гендиректор "О`Кей" Миодраг Боройевич.

"Я могу вам сказать, что у нас нет планов по продаже компании ни "Ашану", ни другим кандидатам", - сказал Боройевич в ходе телефонной конференции.

Он отметил, что компания решила разделить бизнес группы на два формата, гипермаркетов и дискаунтеров (бренд "Да!"), и выйти из бизнеса супермаркетов, который был слабым звеном для ритейлера. Гипермаркеты остаются ключевым бизнесом для "О`Кей", в текущем году группа планирует открыть два новых гипермаркета, как минимум столько же - в 2019 году.

"На 2020 год у нас более агрессивные и амбициозные планы, потому что в следующие два года мы планируем фокусироваться на развитии формата дискаунтеров. Но в будущем мы определенно продолжим развивать формат "компактных" гипермаркетов. Это означает, что их продажи не будет", - заключил гендиректор "О`Кей".

В середине декабря 2017 года "О`Кей" и X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", договорились о приобретении X5 у "О`Кей" бизнеса супермаркетов. В периметр сделки вошел бизнес, состоящий из 32 супермаркетов.

"О`Кей" - крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.