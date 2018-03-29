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Россельхознадзор запрещает поставки товаров растительного происхождения из Абхазии


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство
# томаты
# томаты

 

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор со 2 апреля запрещает поставки из Абхазии товаров растительного происхождения из-за распространения коричнево-мраморного клопа, сообщает российское ведомство в четверг.

Ведомство проводило мониторинг распространения насекомого на территории стран ЕАЭС с 24 по 25 марта. Россельхознадзор пришел к выводу о том, что в Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка.

"В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны, Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал", — говорится в сообщении.

Коричнево-мраморный клоп — теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от плюс 15 до плюс 33 градусов. Насекомое распространено в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, в США, в странах Европы и в Турции. С 2015 года коричнево-мраморный клоп активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии. В Абхазии этот клоп в прошлом году уничтожил до 50% урожая фундука и цитрусовых. Сейчас вредитель выходит из спячки.

 

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